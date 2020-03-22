Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği
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Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği

Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteğiESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi.

22.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:53
Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği

Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi. Park ve bahçelere çıkan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılırken, yasağa uyarak evden çıkmayanların ihtiyaçları ise valilik koordinesinde oluşturulan ve aralarında polis ekiplerinde yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanarak kapılarına kadar götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Dün geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Kentin normal zamanlarda kalabalık olan Porsuk Çayı çevresi ile 'Doktorlar' Caddesi olarak bilinen İsmet İnönü Caddesi'nde sokaklar boş kaldı. Ancak bazı park ve bahçelerde yasağı delerek dışarı çıkan 65 yaş üstü yaşlıların oturduğu gözlendi.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbar yapıldı. Bu ihbarda yaşlıların yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi ve bahçelerde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Emniyet ekipleri kentte faaliyet göstermesi yasaklanan işyerleriyle ilgili de uygulamalar yaptı.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU KURULDU

Eskişehir Valiliği'nin koordinesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü yaşlıların evlerinde ihtiyaçlarını karşılamaları için aralarında sivil toplum kuruluşları ile polisinde yer aldığı 'Vefa sosyal destek grupları' kuruldu. 155 ve 112 hatlarına yapılan yardım başvurularının ardından gruplar alışveriş yaparak evlerinde kalan yaşlılara ulaştırdı.

SOKAĞA ÇIKAMADI, İHTİYAÇLARINI POLİS KARŞILADI

Odunpazar İlçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Ayşen Keşir, dışarı çıkamadığı için 155 Polis İmdat hattından gıda yardımı istedi. Polis ekipleri Keşir'in ihtiyaçları olan su, ekmek, un ve makarnayı alarak evine kadar götürüp teslim etti. Uygulamadan çok memnun olduğunu ifade eden Ayşen Keşir, 'Evimde hastam da var. Yeni hastaneden çıkmıştı, benim de çıkmam sokağa ama yasak geldi. Bundan sonra artık her şeyi polislere söyleyeceğiz demek ki. Uygulama güzel de arada 1-2 saat çıksak şöyle en azından. Kapımız market ama yine de gidemiyoruz. Artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Bu iyi oldu, güzel oldu ama yaşlılara da kızıyorum. Hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi böyle acil ihtiyaçları için çıkanlara da yasak oldu yani onların sayesinde' diye konuştu.

RESTORAN VE LOKANTALAR PAKET SERVİSE BAŞLADI

Eskişehir'de korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan genelgeyle lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri işyerleri sadece paket servis hizmeti vermeye başladı.

Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği

Kaynak: DHA

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Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği

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