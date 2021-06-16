Eskişehir'de evlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan S.A'nın temin ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ikamet ettiği adreste sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, jandarma narkotik köpekleri 'Tetik ve Alfa'nın da eşlik ettiği aramalarda, 854 gram bonzai, 89 uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet, 1 tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. ile eşi S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işlediği iddia edilen S.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eşi, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar