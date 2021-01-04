Eskişehir'de evlerden kombi ve musluk çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bazı evlerden kombi ve su bataryalarını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de bazı evlerden kombi ve su bataryalarını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esentepe, Çamlıca ve Eskibağlar mahallelerinde bazı evlerden kombi, harç karma makinesi, su bataryası ile kalorifer peteklerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi Ramazan G'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar