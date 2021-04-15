Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı
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Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte evlerden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Emektarlar Sokak'ta bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalışan Güneş Ç, Çilem C. ile Yeter Y'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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