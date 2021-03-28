Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de birden fazla evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de birden fazla evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Fatih, Huzur, Akarbaşı ve Bahçelievler mahallerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak tespit ettikleri Ç.Ç., G.Ç., Y.Y. ile G.K.M.'yi saklandıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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