Eskişehir'de 'Evleniyoruz' Fuarı Açıldı

ESKİŞEHİR Ticaret Odası (ETO) ve TÜYAP işbirliği ile Kongre Merkezi'nde üç gün sürecek olan Ev'leniyoruz fuarı açıldı. Gelinlik ve damatlıkların yanı sıra düğün organizasyonu firmaların yer aldığı fuar ilk günden yoğun ilgi gördü.

ETO-TÜYAP Eskişehir evleniyoruz, mobilya, kozmetik ve kişisel bakım fuarının açılışına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Çakacak, ziyaretçilerine Aralık 2018'de kitap fuarı ile kapılarını açan Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nin Eskişehir adına büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi. Fuar merkezinin bölge için övünç duyulacak organizasyonlara imza atacağını ifade eden Vali Çakacak, "Esasen biz fuarlara ilimizin ve bölge illerimizin ekonomisine, sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunacak unsurlar olarak bakıyoruz. Çünkü fuarlar düzenlendikleri ilin ve çevre illerin ekonomisine önemli katkılar sağlarlar. İlgili sektörlerin büyümesini ve o sektörlerdeki istihdamın artmasını desteklerler. Modern yaşamın beraberinde getirdiği, ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetleri tek çatı altında toplamaktadır. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerimiz ile evlilik düşünen kardeşlerimiz için ve bu sektörde faaliyet gösteren iş insanlarımız için birçok fırsatı sunmaktadır" dedi.

Vali Çakacak açılışın ardından Vali Çakacak, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti. Eskişehir'de ilk kez düzenlenen ve 80'in üzerinde firmanın katılımıyla yapılan fuar 3 gün süreyle gezilebilecek.

- Eskişehir

Kaynak: DHA