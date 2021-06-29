Eskişehir'de evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'de evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanönü ve Karapınar mahallelerinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, evinin bahçesine 58 kök kenevir ektiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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Eskişehir'de evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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