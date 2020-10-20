Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı
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Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı

20.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:59
Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı

Eskişehir'de bir evde kundaklama sonucu çıkarıldığı öne sürülen yangın söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde kundaklama sonucu çıkarıldığı öne sürülen yangın söndürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokağı'nda F.T'nin kiracı olarak yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan olayla ilgili çalışma başlatan polis, perdeleri tutuşturarak yangın çıkardığı iddiasıyla F.T'yi gözaltına aldı.

İfadesine başvurulan ev sahibi S.Ü'nün, komşulardan gelen şikayetler üzerine F.T'den evini boşaltmasını istediğini ancak buna yanaşmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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