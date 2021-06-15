Eskişehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde belirlenen bir adreste arama yaptı.

Gözaltına alınan E.P'nin evindeki aramalarda oyun hamuru kutusunun içinde 29,95 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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