Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağıılıca Mahallesinde şüpheli N.B'ye ait çiftlik evine operasyon düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramalarda, bin 700 litre fermenteye bırakılmış ürün, 40 litre sahte rakı, alkol yapma düzeneği, 180 litrelik plastik soğutma kabı düzeneği, alkolmetre, kağıt bardak ve plastik kova içine ekilmiş toplam 40 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.B'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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