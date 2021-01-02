Eskişehir'de evin bahçesinden çalınan "Zeytin" adlı köpek bulundu
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Eskişehir'de evin bahçesinden çalınan "Zeytin" adlı köpek bulundu

02.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:57
Eskişehir'de evin bahçesinden çalınan

Eskişehir'de bir evin bahçesinden çalındığı iddia edilen "Zeytin" adlı köpek, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir evin bahçesinden çalındığı iddia edilen "Zeytin" adlı köpek, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Şeker Mahallesi'nde yaşayan Atiye B, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, köpeğinin kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli A.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evinde bulunan "Zeytin" ise sahibine verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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