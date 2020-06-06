Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede, evde yalnız yaşayan Pervil Bursalı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursalı'nın cesedi, otopsi için Mihalıççık İlçe Hastanesinin morguna götürüldü.

Kaynak: AA