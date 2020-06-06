Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
06.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:22
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Ekiplerin evde yaptığı incelemede, evde yalnız yaşayan Pervil Bursalı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursalı'nın cesedi, otopsi için Mihalıççık İlçe Hastanesinin morguna götürüldü.
Kaynak: AA