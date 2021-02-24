Eskişehir'de ev yangını
24.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:22
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Sorkun Mahallesi'nde M.A.A'ya ait evin alt katındaki çömlek imalathanesinde, çömlek kurutmak için yakılan sobanın alev alması sonu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evin ve içerisinde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar