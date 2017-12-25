Eskişehir'de Ev Yangını

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan yangında bir evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Necdet Ünal Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Cevat Kaba'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



İlçe belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar, olay yerinde incelemelerde bulundu.