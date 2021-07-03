Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 5 iş yerinden hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma ile 1 evden hırsızlık suçunun şüphelisi Saime B'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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