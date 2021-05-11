Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenköy Mahallesi Çalışkan Sokak'ta 2 hırsızlık şüphelisi olduğu bilgisine ulaştı.

Olay yerine gelen ekipleri fark ederek kaçan şüpheliler N.Y. ile Y.C.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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