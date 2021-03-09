Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi, Satılmışoğlu ve Batıkent mahallelerinde iş yerinden ve bağ evinden hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler U.C.N. ile B.G, Şirintepe Mahallesi'nde saklandıkları evde çalıntı eşyalarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar