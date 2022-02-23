Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde bazı ev ve araçlardan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.K'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan D.K, kovalamaca sonucu mahallenin ara sokaklarında yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title