Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.
Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.
Zafer Mahallesi'nde bazı ev ve araçlardan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.K'yi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan D.K, kovalamaca sonucu mahallenin ara sokaklarında yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel