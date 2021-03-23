Eskişehir'de etkili yağmurun oluşturduğu su birikintileri sanayi sitesini olumsuz etkiledi
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Eskişehir'de etkili yağmurun oluşturduğu su birikintileri sanayi sitesini olumsuz etkiledi

23.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
Eskişehir'de etkili yağmurun oluşturduğu su birikintileri sanayi sitesini olumsuz etkiledi

Eskişehir'deki yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri Baksan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri olumsuz etkilendi.

Eskişehir'deki yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri Baksan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri olumsuz etkilendi.

Kentte geceden beri etkili olan yağmur nedeniyle merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'nde su birikintileri oluştu. Su birikintilerin nedeniyle bölgeye gelen araçlar, yoldan geçmekte güçlü yaşadı.

Birikintilerin yanından iş yerleri bulunan esnaf, suyun işletmelerine girmesini engellemek için çeşitli önlemler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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