Eskişehir'de etkili olan sıcak havalar sokak kedisini de bunalttı Eskişehir'de etkili olan sıcak havalar, insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı.

Eskişehir'de etkili olan sıcak havalar, insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı. Öğretmenler caddesin de sıcaktan bunalan bir kedi kaldırımda keyifli bir şekilde uyuyarak serinlemesi görenleri gülümsetti. Aşırı sıcaktan bunalan kedinin güneşten korunma çabası görenleri şaşkına çevirdi. Temmuz ayının hava sıcakları, Eskişehir'de etkili olmaya devam ediyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlar gibi, kediyi de bunalttı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden kaldırımda serinleyen sevimli kedi, zaman zaman gözlerini kapatarak uyudu. Kedinin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İHA