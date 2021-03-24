Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı

24.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:33
Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı

ESKİŞEHİR'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı kırsal mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu.

ESKİŞEHİR'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı kırsal mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir'in Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeler kısa sürede beyaza bürünürken, kırsal mahallelere giden yollarda ulaşım aksadı. Çifteler ilçesinde Arslanlı, Mihalıççık ilçesinde Yalımkaya, Otluk, Yeşilyurt Yayla, Karaçam, Narlı, Sekiören yolları ile Tepebaşı ilçesinde Çalkara, Behçediye, Tekeciler Atalay Tekke, Bozdağ, Hekimdağ, Tandır ve Danışmet mahallelerinde yollar kapandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlattı. Yol açma çalışmaları iş makineleriyle devam ediyor.


Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı
Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı
Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:35:05. #1.16#
title