Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
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Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Eskişehir'de eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:50
Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

'de eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında "kıskançlık" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan Hafize F, yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini bıçakladığı ileri sürülen Ferhat F. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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