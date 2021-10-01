Eskişehir'de eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine tepki

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın, istinaf mahkemesince tahliye edilmesine kadınlar tepki gösterdi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Harun S'nin, itiraz üzerine yeniden yargılandığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde bugün görülen karar duruşmasında tahliye edilmesi üzerine, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri adliye önünde açıklamada bulundu.

Platform adına açıklama yapan Özge Özdemirel, istinaf mahkemesi savcısının, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan değil "kasten yaralama" suçundan ceza alması yönünde mütalaasını sunduğunu belirterek, "Gerekçe olarak da Öznur Gülbaş'ın bıçaklandığı esnada 'yapma' demesi üzerine failin bıçaklamayı durdurmasını gösterdi." dedi.

Özdemirel, istinaf mahkemesince sanık hakkında verilen tahliye kararını kabul etmediklerini, sürecin takipçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bu arada, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Eskişehir Adliyesinden katılan müşteki Öznur Gülbaş'ın, sanığın tahliye kararını duyunca duruşma salonunda sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Gülbaş'a, adliyeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Ankara'daki istinaf mahkemesinin, sanığa, daha önce "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüsten" hüküm kurulan suçu "kasten yaralama" olarak değerlendirilerek 7 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da yerel mahkemenin kararına uyarak 7 ay 15 gün hapis cezası verdiği öğrenildi.

Harun S, 31 Temmuz 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Harun S, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Harun S'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Gülbaş, dava sürecinde Harun S'den boşanmıştı.