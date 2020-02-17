Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2)

17.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:26

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Fidan, adliye girişinde gazetecilere, "Ne öldürmesi? Eşim kendini öldürdü" dedi. Ferhat Fidan'ın, savcılık sorgusunda, eşini öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA