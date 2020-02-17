Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede

17.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:38

ESKİŞEHİR'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ferhat F. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., iddiaya göre, dün kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Ferhat F., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA