Eskişehir'de eşine ender rastlanacak hırsızlık olayı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına sunduğu bir adet piknik masası, bank ve çocuk salıncağı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına sunduğu bir adet piknik masası, bank ve çocuk salıncağı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Ayrıca parkta bulunan kullanım alanlarına da zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak hedefiyle hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan parklar, şehir magandaları tarafından tehdit ediliyor. Son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Eryiğitler ve Güleç Sokak arasında bulunan parkta, bir adet piknik masası, bank ve çocuk salıncağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı. Parkta bulunan masalara da zarar verildiği tespit edildi. Belediye yetkilileri, Tepebaşı halkının ödemiş oldukları vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesi ya da çalınmasının, tüm kenti zarara uğrattığını vurguladı. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri de yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti. Yetkililer, sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, çalınan piknik masası, bank ve çocuk salıncağının, yenilerinin hizmete sunulacağını kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı