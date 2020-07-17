Eskişehir'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü
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Eskişehir'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü

Eskişehir'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın: "Savaş dahi olsa Karabağ'ı kurtaracağız" Geçtiğimiz 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında iki ülke arasında devam eden gerilimde, Ermenistan ordusunun,...

17.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:29

Eskişehir'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü

Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın:

"Savaş dahi olsa Karabağ'ı kurtaracağız"

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında iki ülke arasında devam eden gerilimde, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sınırdaki mevzilerine gerçekleştirdiği saldırılara karşı bir tepki de Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılardan geldi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında günlerdir yaşanan gelirimi sırasında Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan askerine karşı yaptıkları agresifliğe itiraz etmek için Eskişehir'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları bir protesto yürüyüşü düzenledi. Bugün saat 19.30'de Espark ulus anıtın yanındaki meydanda toplanan Azerbaycanlılara destek için Türk vatandaşlar, Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler de katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı protesto ve yürüyüşü sırasında vatandaşlar, yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal eden ve en son Azerbaycan sınırına girerek 12 askeri şehit ettiği nedeniyle Ermenistan'a karşı slogan attı.

Azerbaycanlı Türklere olan bu işgal yeni değil

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından düzenlenen protesto ve yürüyüşünden sonra dernek başkanı, Uzm. Ecz. Cavid Aydın, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Başkan Aydın açıklamasında, "Yaklaşık 200 yıldır Rusya, Fransa, İngiltere gibi devletlerin maşası olan Ermeniler, Azerbaycan Türklerinin yaşamakta olduğu tarihi topraklara göz dikmişlerdir. Bunun sonucu olarak 1920'lerde Azerbaycan Türklüğünün tarihi toprakları olan İrevan Hanlığı üzerinde kendi planları doğrultusunda kolay şekilde kullanabilecekleri Ermenistan devletini kurdular. Devamında Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgeleri kendi isteklerince paylaşanlar, bugün Azerbaycan Cumhuriyetinin ayrılmaz parçası olan ve Ermenilerce işgal edilmiş Karabağ'da haysiyetsizce yapılanlara göz yummaktadırlar. 20'inci yüzyılda daha fazla toprak iddiası ve büyük Ermenistan hayaliyle yaşayan Ermeniler Azerbaycan'ın kalbi ve çok eski Türk yerleşim yerlerinden olan Dağlık Karabağ bölgesine göç ettirilmeye başladılar. Nitekim bu göçlerin ve yerleşimlerin sonucu olarak 1988 senesinde Dağlık Karabağ'ı işgal politikasını başlattılar. Bu işgal sırasında sadece Dağlık Karabağ değil aynı zamanda Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 11 il daha işgale ve katliama maruz kaldı. Azerbaycan'ın tarihi yerleşim yerlerinden olan Dağlık Karabağ'da kültürel miraslar talan edildi, yakılıp yıkıldı, 1 milyon Azerbaycan Türkü sürgüne maruz bırakıldı ve Hocalı başta olmak üzere Karabağ'ın her köyünde, her kasabasında, her şehrinde Azerbaycan Türklerine karşı soykırım yaşandı.

"Oradaki Türkler kendi topraklarında mülteci olarak yaşıyorlar"

Bakan Aydın, tarih boyunca Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal ederken, günümüzde de ülkenin topraklarından yüzde 20'sinin kontrolü yaptığı belirtti. Kendi topraklarında mülteci olarak kalan Türkleri söze alan Başkan Aydın, "Günümüzde Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal altındadır ve 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü mülteci olarak yaşamaktadır. Ancak Ermeni lobisinin ve onların destekçilerinin yürüttüğü Türk düşmanlığı devam etmektedir. Bugün sadece Karabağ'da değil, Türkmen yurdu Kerkük'te, Uygur Türklerinin ana vatanı Doğu Türkistan'da, 35 Milyon Azerbaycan Türkünün yaşadığı Güney Azerbaycan'da Türklere ve Türklüğe karşı mezalim devam etmektedir. Ancak ne yazıktır ki Uluslararası İnsan Hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu Asamblesi Konseyi gibi saygın kurum ve kuruluşlar bunları görmezden gelmektedir" dedi.

"Karabağ'ı savaşla dahi olsa elbet işgalden kurtaracak"

Covid-19'un yaşandığı bu süreci fırsat bilen Ermenler, yine sınır bölgesinde gelirime neden olduğu belirten Başkan Aydın, Karabağ'ı kurtarmak için savaşla dahi olsa bir Azerbaycanlı genç olarak, savaşa hazır olduğu belirterek, "2020 yılında tüm Dünya Devletleri Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir süreçte Ermeni hainleri işgalci ve saldırgan politikalarından vazgeçmemektedirler. 12 Temmuz tarihinden itibaren ağababalarının ve Ermeni sevicilerinin destekleriyle Azerbaycan sınırında resmen savaşa sebep olacak tutum sergilemiş, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırındaki Tovuz iline saldırmışlardır. Ermenistan bu saldırısıyla ateşkesi bir kez daha bozmuş, savaş kurallarını hiçe sayarak sivilleri hedef almışlardır. Azerbaycan Savunma Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda düşman saldırısına gerekli karşılık verilmiş ve sınır boyunca düşman saldırısı geri püskürtülmüştür. Saldırı sonucu 4 rütbeli asker, 1 sivil vatandaş olmak üzere 12 Azerbaycan Türkü şehit olmuştur. Azerbaycan ordusu şımarık Ermenistan'ın yaptıklarının karşılığını misliyle verecek güçtedir ve her daim gereken cevap verilmiştir. Bu doğrultuda Azerbaycan kendi tarihi toprakları olan Karabağ'ı savaşla dahi olsa elbet işgalden kurtaracaktır" şeklinde konuştu.

"Ordunun yanındayız, Ermenistan'ı kınıyoruz"

Konuşmasının devamında her daim Azerbaycan askerin yanında olup onları destekleyeceği belirterek şunları söyledi:

"Bizler Azerbaycan ordusunun her daim birer ferdiyiz ve devletimizi Karabağ'ı işgalden kurtarmak için alacağı her kararı destekliyoruz. Uluslararası kuruluşların ve Dünya Devletlerinin Ermenistan'ın Karabağ işgaline ve Azerbaycan topraklarına saldırısına gerekli tavrı sergileyeceklerini umuyoruz. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak Dağlık Karabağ'ın işgalinin son bulmasını istiyor ve yaşanan saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Eskişehir'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü

Kaynak: İHA

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