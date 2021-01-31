Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık çalışanı, telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda etti.