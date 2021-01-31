Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti

31.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık çalışanı, telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda etti.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık çalışanı, telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda etti.

Kentte yaklaşık 30 yıldır sağlık sektöründe çalışan 48 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Neşe Sarıpekmez, emekliye ayrılmasından önceki son anonsunu yaptı.

Eskişehir'deki tüm 112 çalışanlarına seslenen Sarıpekmez, "Bugün sizlerle tuttuğum son nöbet. Çünkü emekli oluyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın." dedi.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Sarıpekmez'e anonsun ardından alkışlar eşliğinde çiçek verdi.

Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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