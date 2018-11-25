Eskişehir'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar Bir Araya Geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Eskişehir'de bir araya geldi.

Odunpazarı Alaaddin Parkı'nda bir araya gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kütahya, Ankara, Bursa ve İstanbul'dan da katılım olurken, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak'a yoğun destekte bulunuldu. Katılımcılar tarafından zaman zaman "Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, ne zaman çıkacak bu yasa?" sloganları atıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı açıklamada dernek ve yaşadıkları mağduriyetlere değindi. Özüpak, "Mecliste 10 tane kanun teklifimiz var; Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere. Bunların görüşülme tarihini bekliyoruz. Bu süre zarfında da biz tüm Türkiye olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz. 2 hafta evvel Bursa'daydık ve ilerleyen süreçte de tüm Türkiye'de gücümüzün yettiği kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim çalışmalarımıza göre sayımız 1 milyon civarı ama tabii sosyal medyada, açıklamalarda bu sayımız kat kat üstünde olan bir sayı. Bu bilgi kirliliğini gidermek amaçlı yasanın bizlere tanımış olduğu hakla derneğimizin sivil toplum kuruluşu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dilekçemizi ilettik. Bununla ilgili sonuç bekliyoruz. Gelen sonucun da tüm medyada paylaşımını yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İşin içinden çıkılmaz bir sorunla bizleri baş başa bırakıyor"

Emeklilikte yaşa takıldıkları için yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Özüpak, "Biz kazanılmış bir hakka sahipken 4447 sayılı Kanun'un 8 Eylül 1999'da çıkarak geriye doğru işletilmesi, oysaki hukuk kanunlarına göre bir yasa çıkacaksa ileriye doğru çıkması gerekiyor. Dünya ve Türkiye'de ilk defa uygulanan ve mağduriyet oluşturacak şekilde uygulanan bir yasayla bizim iki şart olan kadınlarda 20 yıl, 5 bin prim günü, erkeklerde 25 yıl, 5 bin prim günü ile bu haklara sahipken 3'üncü bir şart olan yaş haddini getirdiler. Bu da tabii ikinci tura geçişimiz oldu. 2 ila 17 yıl yaş şartı ile en büyük mağduriyetlerimizden birisi. 45-50 yaş aralığındayız. En büyük sıkıntımız işsizlik. Yaşımızdan dolayı ya da çalışan arkadaşlarımızın yine yaşından dolayı işten çıkarılmaları. Bu da ne oluyor? Sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak işin içinden çıkılmaz bir sorunla bizleri baş başa bırakıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bilgilendirme toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR