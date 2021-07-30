Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı

Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de cuma namazı sonrasında birçok ilde orman yangınlarından etkilenenler için dualar edildi.

Eskişehir'de cuma namazı sonrasında birçok ilde orman yangınlarından etkilenenler için dualar edildi.

Önceki gün Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ardından da farklı illerin ormanlık alanlarında çıkan yangınlar hala etkisini sürdürüyor. Yangınlar, ölümlerin yanı sıra binlerce hektar ormanlık alanın tahrip olmasına ve birçok hayvanın da telef olmasına neden oldu. Alevler birçok köyü adeta küle çevirdi. Bugün cuma namazında Eskişehirli vatandaşlar ve cami imamı yangından etkilenenler için dua etti. Eskişehir Çarşı Camii cemaati namazlarının ardından imamın yangıdan etkilenenler için ettiği dualara 'amin' dedi.

"Namazımın ardından vatandaşlarımız için dua ettim"

Namazının ardından yangından etkilenenler için dua eden Neşet Dağcı, cuma namazının ardından yangın bölgesindeki vatandaşlar ve canlılar için dua ettiğini ifade etti. Dağcı ayrıca yangınlarda parmağı olanları da Allah'a havale ettiğini belirtti. Neşet Dağcı, "Cuma namazını kıldım. Namazımın ardından yangın bölesindeki vatandaşlarımız için dua ettim. Oradaki vatandaşlarımızı Allah'ım korusun. Sadece vatandaşlarımız değil orada birçok hayvan can verdi Allah'ım hepsini korusun. Başka diyecek bir şeyim yok, çok üzgünüm. Bu yangınlarda parmağı olan varsa, Allah'ım kahreylesin, Allah onları bildiği gibi yapsın. Umarım kısa sürede bunu da atlatırız, yananlar bizim akciğerlerimiz" diyerek düşüncelerini aktardı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı
Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı
Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Haydar Aliyev Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Oğulcan Engin
Spor Can Bartu Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:04:43. #1.15#

title