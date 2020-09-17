Eskişehir'de elektronik eşya hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Eskişehir'de elektronik eşya hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de elektronik eşya hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
17.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:31

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde iki iş yerinden 14 bin lira değerinde elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin Mehmet Ali S. olduğunu belirledi.

Kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emrah Yaşar
Emrah Yaşar
AA Editörü
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