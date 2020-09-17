Eskişehir'de elektronik eşya hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde iki iş yerinden 14 bin lira değerinde elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin Mehmet Ali S. olduğunu belirledi.

Kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA