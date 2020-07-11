Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor

ESKİŞEHİR'de araç trafiğine kapalı olan caddelerde, yapıştırılan reklam afişleri ve el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik panoları, ressamlar eliyle estetik bir görünüme büründü.

Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor
11.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:16

ESKİŞEHİR'de araç trafiğine kapalı olan caddelerde, yapıştırılan reklam afişleri ve el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik panoları, ressamlar eliyle estetik bir görünüme büründü. Yağlı boyanın yanı sıra sprey boya kullanan ressamlar Cengizhan Konuralp ve Berkant Topaloğlu, insanların gözüne hitap edecek temalar yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Birimi, vatandaşlardan gelen talepler üzerine, özellikle trafiğe kapalı olan caddelerde, ilanlar ve reklam afişlerinin yanı sıra sprey boyalarla kötü görüntüye neden olan elektrik panolarıyla ilgili proje oluşturdu. Sanat Birimi'nde görevli Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Cengizhan Konuralp ve Berkant Topaloğlu, hazırladıkları tasarımlarla panoları renklendirdi. Yağlı boyanın yanı sıra sprey boya kullanan ressamlar, hazırladıkları renkli temaları elektrik panolarına uygulamaya başladı.

Panoların güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden ressam Cengizhan Konuralp, "Yaklaşık bir yıldır Büyükşehir Belediyesi Sanat Birimi ile çalışıyorum. Berkant Topaloğlu ile birlikte, Eskişehir'in estetiğini bozmadan, birtakım güzellikler yaratmak için oluşturulan bir projede yer alıyoruz. Önce Doktorlar olarak bilinen İsmet İnönü-1 Caddesi'nden başladık. Yaklaşık 30 elektrik panosu var burada. Bunun sonrasında da Üniversite Caddesi ve ara sokaklara doğru devam edeceğiz" dedi.'HALKTAN ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK'

Panolarda canlılar ve yaşadıkları ortam teması üzerinde durduklarını belirten Konuralp, insanları görünce mutlu edecek renkler seçtiklerini ifade etti. Konuralp, "Temamızı canlılar ve yaşadığı ortam üzerine kuruyoruz. Biraz daha insanların gözüne hitap edecek bir temada buluşturmak istedik. Bir de sokaklara konulan elektrik panolarını şehirle iç içe olsun ve göze daha hoş gelsin diye böyle bir proje düşündük. Daha çok gençlere hitabetsin, göze daha hoş görünsün, baktıklarında mutlu etsin diye renkleri de ona göre seçtik. Elektrik panolarının üzeri önceden ilanlarla, reklamlarla kaplıydı. Hoş bir görüntüleri yoktu. Bu da Eskişehir'in estetiğini bozduğu için onları kamufle etme amacıyla böyle bir uygulamaya kalkıştık. Halktan güzel tepkiler alıyoruz, 'bizim buralara da yapın' diye dilekçeler veriliyor. Çalışmalar işin zorluğuna ve hava şartlarına göre 1-2 gün sürüyor. Yaptığımız tasarımları fırça ya da kalem ile aktarıp boyamaya başlıyoruz. Amacımız şehri daha estetik, daha güzel bir hale kavuşturmak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi Dünya
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Ebru Gündeş Kemal Sunal
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 08:16:38. #1.15#
title