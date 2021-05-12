Eskişehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polisler göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polisler göreve başladı

Eskişehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polisler göreve başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sürüş alanında 1 ay süren motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi alan polisler, motorize şahin ekiplerinde görev yapacak.

Motosikletli trafik timlerinde görev yapan eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan eğitimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kentte 22 motosikletli ekibin özellikle trafik sıkışıklığı ve hatalı parklar başta olmak üzere birçok trafik sorununun çözümüne yönelik daha hızlı ve etkin müdahale verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, eğitimi başarı ile tamamlayan polislere belgelerini verdi.

Törenin ardından polis ekipleri görevlerine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polisler göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 17:12:04. #1.15#

title