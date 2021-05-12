Eskişehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polisler göreve başladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sürüş alanında 1 ay süren motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi alan polisler, motorize şahin ekiplerinde görev yapacak.

Motosikletli trafik timlerinde görev yapan eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan eğitimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kentte 22 motosikletli ekibin özellikle trafik sıkışıklığı ve hatalı parklar başta olmak üzere birçok trafik sorununun çözümüne yönelik daha hızlı ve etkin müdahale verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, eğitimi başarı ile tamamlayan polislere belgelerini verdi.

Törenin ardından polis ekipleri görevlerine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar