Eskişehir'de Eğitim Bir-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Eskişehir'de Eğitim Bir-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Eğitim Bir-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız olanların kendini açık ettiğini bildirdi.

Akar, şunları ifade etti:

"Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde 'deniz kuvvetleri emeklisi' gerçekte ise tavırları itibariyle 'amiral eskisi' 103 vesayet mankurtu Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklama yaptı. FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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