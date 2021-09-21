Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli ile madde temin eden 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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