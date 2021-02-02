Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

02.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:12
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Erenköy Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Polis, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler, E.K. ile F.K'nin yanı sıra kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 93,31 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Jason Statham Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:18:43. #1.14#
title