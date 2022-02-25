Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler E.T, S.M. ile D.T'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 103,31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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