Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden U.G'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekiplerinin yanı sıra narkotik köpek timinin katıldığı operasyonda evde bulunan U.G. ile H.B'yi yakaladı. 41 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.