Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güllük Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan zanlının evinde ve üzerinde yapılan aramada, 4,62 gram esrar, 6 sentetik uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Güllük Mahallesi, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haber

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