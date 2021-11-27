Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Zafer Mahallesi'nde 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evinde ve eklentilerinde yapılan arama ve kontrollerde 188 uyuşturucu hap ile 3,61 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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