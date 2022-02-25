Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi

ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve 30 üniversiteden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kapanış törenine Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Argan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Okçuluk Teknik Kurulu Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan ile federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Yarışan tüm sporcularımıza, onlara destek veren hocalarımıza, hakem heyetine ve federasyonumuzun çok değerli temsilcilerine teşekkür ederim. Spor demek centilmenlik demek ve okçuluk alanı oldukça sakin ve centilmenlikle yürüyen bir spor" dedi.