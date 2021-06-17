Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait heykel ve haç ele geçirildi
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Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait heykel ve haç ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait heykel ve haç ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen E.Ç'nin bulunduğu otomobili Çifteler-Emirdağ karayolunun Sakarıbaşı mevkisinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bir bronz Meryem Ana heykeli ile bir bronz haç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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