Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 zanlı yakalandı

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 zanlı yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir araçtaki 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 155 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 zanlı yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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