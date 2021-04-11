Eskişehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait evde yapılan aramada, 4,5 gram bonzai, 1,62 gram toz esrar ele geçirildi.

Eskibağlar Mahallesi Kırımlıer Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 52 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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