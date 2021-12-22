Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir fabrika sahasından hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda D.K. ile E.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait araçta ele geçirilen hurda malzemeler ise işletme sahibine teslim edildi.

Söz konusu 2 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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