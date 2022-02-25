Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisi B.S'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 107 güneş gözlüğü, 66 toka, 1 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 2 altın kolye ile 1 altın yüzük ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarından elde edilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Zanlı, B.S, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.