Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Fuhşa zorlandığı iddia edilen 4 kadının da bilgi için ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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