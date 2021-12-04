Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ali S'yi (51) yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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