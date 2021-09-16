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Eskişehir'de düşen vakası sayısı, Bilecik ve Kütahya'da arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düşen vakası sayısı, Bilecik ve Kütahya'da arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artarken, Eskişehir'de düşüşe geçti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artarken, Eskişehir'de düşüşe geçti.

Sağlık Bakanlığı, 4-10 Eylül haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 266,08'den 2,36 oranında azalarak 263,72 seviyesine düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 226,29'dan 46,3 artışla 272,59'a çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 162,77'den 37,95 artarak 200,72'ye yükseldi.

Öte yandan 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı yüzde 87,9'a, Bilecik'te 87,1'e, Kütahya'da ise 80,7 seviyesine çıktı.

HARİTALAR 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.


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