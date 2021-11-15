Eskişehir'de durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen N.D, İ.G, Ö.G. ile İ.İ'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 2 heykel, 4 ok ucu, 4 yüzük, bilezik, 5 iğne, cımbız, 23 sikke, 3,3 gram değerli taş kırıntısı, 28 değerli taş, 3 parçadan oluşan gümüş kemer, hassas terazi, 14 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı

"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

 Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

 18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title